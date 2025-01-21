Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Во время телефонного разговора с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям египетского государства и ряда других стран по содействию достижению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ас-Сиси 21 января провел телефонный разговор с Путиным. По словам официального представителя египетского лидера Мухаммеда аш-Шинави, в ходе беседы главы Египта и России обсудили пути укрепления отношений между двумя государствами. Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа и текущую ситуацию в Ливане и Сирии.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

В США сообщали, что на следующей неделе ХАМАС освободит еще четырех заложников. Как заявляли в ХАМАС, второй раунд обмена между Израилем и движением состоится 25 января.

Ранее сообщалось, что освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».