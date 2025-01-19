Байден заявил, что ХАМАС освободит еще четырех заложников

Байден сообщил, что через неделю ХАМАС освободит еще четырех заложников

Президент США Джо Байден написал в социальной сети X, что на следующей неделе палестинская группировка ХАМАС освободит еще четырех палестинских заложников.

«После вступления в силу режима прекращения огня, заложников начинают освобождать. Три израильских женщины освобождены: их удерживали в заложниках 470 дней», — написал он.

По его словам, еще четыре женщины будут освобождены через неделю.

19 января движение ХАМАС передало представителям Международного движения красного креста (МККК) трех заложниц. Освобожденные в секторе Газа три заложницы переданы израильским военным и направляются на медицинский осмотр. О том, что 19 января ХАМАС освободит трех заложников в рамках сделки по обмену сообщалось днем.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари также заявил, что ЦАХАЛ придерживается соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не потерпит возможных провокаций со стороны ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль передаст ХАМАС список палестинских заключенных, подлежащих освобождению.