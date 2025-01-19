ХАМАС подтвердил начало прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

В движении заявили, что ХАМАС придерживается условий соглашения.

«Мы подтверждаем, что выполняем условия заключенного соглашения», — говорится в публикации.

ХАМАС отмечает, что таким образом движение «вынудило Израиль прекратить агрессию, несмотря на попытки [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху продолжить военные действия».

Там добавили, что с 19 января палестинские заключенные «начнут выходить на свободу».

Руководство бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявило, что 19 января освободит трех заложников в рамках сделки по обмену.

19 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил армии не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Армия обороны Израиля начала наносить атаки по позициям боевиков в секторе Газа из-за отсутствия списка заложников. По информации ЦАХАЛ, израильские истребители обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.

До этого портал Ynet сообщал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.