Израиль выполнил свою часть сделки с ХАМАС после освобождения заложниц из Газы

Израиль освободил 90 заключенных в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как уточняет газета, палестинские заключенные были доставлены в тюрьму «Офер», где правоохранители проверили их личность, а врачи провели медицинское обследование. В первую партию тех, кого Израиль должен освободить в рамках сделки с ХАМАС, попали 78 жителей Западного берега и 12 жителей Восточного Иерусалима. Среди них 69 женщин (одна несовершеннолетняя) и 20 мужчин (восемь несовершеннолетних).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС. Для этого Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».