Освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки»

Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС пакеты с сувенирами

Освобожденные в Газе заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами и сертификатами. Об этом сообщает Ynet.

На опубликованных порталом кадрах видно, как женщины выходят из машины Красного Креста с бумажными сумками с символикой ХАМАС.

Как уточняется в публикации, внутри были в том числе открытки с видами Газы и «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском и иврите.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС. Для этого Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

19 января этого года в секторе вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее одна из освобожденных заложниц вернулась из плена ХАМАС без пальцев.