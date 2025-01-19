ХАМАС передало представителям МККК трех заложниц

Движение ХАМАС передало представителям Международного движения красного креста (МККК) трех заложниц. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

О том, что 19 января ХАМАС освободит трех заложников в рамках сделки по обмену сообщалось днем.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил не прекращать обстрелы Газы, поскольку палестинское движение не передало в срок оппонентам список заложников, подлежащих освобождению.

По условиям перемирия, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложника. В ответ Тель-Авив передаст движению сотни палестинских заключенных. Сообщается, что освобождать израильских заложников будут каждую субботу.

Ранее сообщалось, что Израиль передаст ХАМАС список палестинских заключенных, подлежащих освобождению.