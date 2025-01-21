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Президент Египта провел телефонный разговор с Путиным

Президент Египта Ас-Сиси и Путин провели телефонный разговор
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Egyptian President Office/Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Мухаммед аш-Шинави на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути укрепления отношений между Египтом и Россией. В частности, речь шла о проекте российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительстве атомной электростанции «Эд-Дабаа». Аш-Шинави добавил, что Путин и ас-Сиси также обсудили обстановку на Ближнем Востоке, включая соглашение о прекращении огня в секторе Газа и текущую ситуацию в Ливане и Сирии.

Кроме того, политики обсудили ситуацию на Украине.

21 января Путин также провел беседу по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили планы совместной работы на 2025 год, который в обеих странах будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Лидер Китая в свою очередь пригласил Путина посетить Пекин в сентябре.

Ранее в Кремле выразили готовность к серьезному диалогу с Трампом.

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