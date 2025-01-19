Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Путин поздравил Лукашенко с Крещением Господним и пожелал ему успехов на выборах

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер поздравил президента Белоруссии и белорусский народ с праздником Крещения Господня. Также Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — отмечается в сообщении.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова Госсекретаря США Энтони Блинкен, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.