Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах

Лукашенко заявил, что у него нет времени проводить предвыборные дебаты

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет времени для участия в предвыборных дебатах и он не отслеживает текущую избирательную кампанию. Об этом он заявил в беседе с белорусским агентством БелТА.

«Честно говоря, я не слежу за этим. У меня нет времени на это. Знаю, что дебаты проходят. Но ни одних дебатов я не видел», — заявил Лукашенко.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что сейчас не до дебатов и что важнее, по его мнению, не слова, а реальные дела. Он подчеркнул необходимость развиваться и бороться, поэтому продолжает заниматься своими задачами.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко рассказал, кто привел Украину к войне.