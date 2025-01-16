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Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах

Лукашенко заявил, что у него нет времени проводить предвыборные дебаты
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет времени для участия в предвыборных дебатах и он не отслеживает текущую избирательную кампанию. Об этом он заявил в беседе с белорусским агентством БелТА.

«Честно говоря, я не слежу за этим. У меня нет времени на это. Знаю, что дебаты проходят. Но ни одних дебатов я не видел», — заявил Лукашенко.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что сейчас не до дебатов и что важнее, по его мнению, не слова, а реальные дела. Он подчеркнул необходимость развиваться и бороться, поэтому продолжает заниматься своими задачами.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко рассказал, кто привел Украину к войне.

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