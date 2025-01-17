В МИД России высказались о договоре между Россией и Ираном

Лавров: договор РФ и Ирана стал примером отношений между равными государствами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в комментарии радиостанции «Маяк», что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном подает пример отношений между равными странами.

«Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными равными государствами», — сказал дипломат.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Путин добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе переговоры глава Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.