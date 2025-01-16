Раскрыты детали требований России на переговорах с Трампом

На грядущих переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом Россия может потребовать сохранить «20% Украины». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Условия России включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины», — говорится в публикации.

По данным Bloomberg, Украина также должна отказаться от вступления в НАТО и наложить ограничения на свой военный потенциал. Кроме того, утверждает агентство, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены Североатлантического альянса могут продолжать организовывать поставки вооружений на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, однако любое подобное оружие не должно использоваться против России.

Накануне кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что в рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине состоится обсуждение вопросов о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России.

14 января Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Избранный президент США добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Также избранный глава Белого дома отметил, что российский лидер выразил заинтересованность в проведении встречи с ним и в настоящее время ведется подготовка к ней.

Ранее в США назвали «прискорбную ошибку» Байдена в отношении Путина.