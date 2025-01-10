Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. Когда и где она состоится?

Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Путин ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«Он хочет встретиться. Мы ведем подготовку. Президент Путин публично заявлял об этом», — сказал Трамп, добавив, что военный конфликт между Россией и Украиной необходимо завершить как можно скорее.

Трамп не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

«У нас запланировано много встреч с большим количеством людей, но я бы подождал до 20 [января]», — отметил он.

Когда может состояться встреча

С момента победы на выборах Трамп неоднократно заявлял, что Владимир Путин заинтересован во встрече. Однако конкретных деталей он не приводил. В конце декабря, выступая перед сторонниками в Аризоне, Трамп сообщил, что Путин хочет встретиться с ним «как можно скорее» для обсуждения завершения конфликта на Украине.

7 января Трамп отметил, что готов вести переговоры с Путиным только после своей инаугурации.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться, но я не думаю, что это уместно до 20-го числа», — сказал он тогда своим сторонникам.

Трамп также снова заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он был президентом США, а не Джо Байден. В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за один день, если вернется в Белый дом. Эти заявления вызвали скепсис как в Москве, так и в Киеве.

Позиции Путина и Трампа

19 декабря Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату.

«Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он. В ответ на вопрос о переговорах с Киевом Путин отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам».

Позже Трамп ответил, что будет ждать встречи с Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся внешней политики.

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В июне Путин обозначил условия для прекращения огня: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, безъядерный статус страны, снятие санкций с России и международное признание Крыма и новых российских регионов.

После встречи с Зеленским в Париже 7 декабря Трамп заявил, что украинский президент «хочет мира» и считает, что время для переговоров пришло. Однако Киев продолжает настаивать на своих условиях, в том числе на приглашении в НАТО. При этом Трамп на встрече в Париже не поддержал идею вступления Украины в альянс.