В США заявили, что вопрос нейтралитета Украины станет частью переговоров

В рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсудят вопросы о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио в сенате, пишет ТАСС.

«Это в конечном счете будет частью любых переговоров», — ответил он на вопрос о том, должна ли стать тема о нейтралитете Украины частью переговоров.

Рубио подчеркнул, что в настоящее время преждевременно обсуждать, «какими могут быть потенциальные уступки для каждой из сторон». При этом он добавил, что ослабление санкций против России также может стать частью переговорного процесса.

Кроме того, Рубио заявлял, что официальная позиция Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке усилий по окончанию военных действий на территории Украины. По его словам, первым шагом к мирному урегулированию может стать объявление режима прекращения огня.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее в Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины.