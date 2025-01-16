Уходящий президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не сумев договориться с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине. Такую оценку дает издание American Conservative.

По оценке авторов, в должности главы государства Байден хуже всего показал себя в Европе. Как следует из текста, самыми прискорбными ошибками главы государства стало продвижение членства в НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до начала прямого конфликта между Москвой и Киевом.

До этого Fox News писал, что уходящий с поста президент США Джо Байден в первую очередь запомнится своей поразительной некомпетентностью. В материале отмечается, что даже в коррумпированном мире политики «Байден выделялся очевидным отсутствием компетентности», занимаясь торговлей влиянием и ложью, как в личных вопросах, касающихся сына Хантера, так и по более глобальным проблемам внутренней и внешней политики.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.