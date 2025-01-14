Трамп намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Его слова приводит Newsmax.

Он не уточнил сроков встречи, которая станет первой между лидерами двух стран с момента начала конфликта на Украине. Отвечая на вопрос журналистов о стратегии прекращения боевых действий, Трамп отметил, что ситуация зависит от Владимира Путина.

«Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина. Я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо», — сказал будущий президент США.

В то же время он заметил, что для реализации определенных мероприятий необходимо вступить в должность главы государства.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина по Украине.