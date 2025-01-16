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Байден в прощальном обращении не упомянул Россию

Байден в прощальном обращении к нации не стал говорить о России
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MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации не стал говорить о России. Видеотрансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден решил не упоминать отношения Москвы и Вашингтона, а также руководство Российской Федерации.

При этом в своем обращении Байден заявил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс. Также он пожелал успеха администрации избранного президента США Дональда Трампа.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

В ноябре 2024 года Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов.

Ранее на Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России.

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