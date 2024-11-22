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На Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России

Reuters: решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ связано с победой Трампа

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Kevin Lamarque/Reuters

Решение президента США Джо Байдена снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России связано с победой на выборах Дональда Трампа, который может прекратить поддержку Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, уверенная победа республиканца усилила давление на текущую администрацию. Решение действующего главы Белого дома может сделать части украинской повестки Байдена «трампонепробиваемыми», отметили источники.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

17 ноября президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.

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