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Байден в прощальном обращении пожелал успеха администрации Трампа

Байден заявил в прощальном обращении, что желает успеха администрации Трампа
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Tom Brenner/Reuters

Уходящий президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил, что желает успеха администрации избранного президента США Дональда Трампа. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

6 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти. По его словам, об этом говорят решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, которые он принял недавно.

82-летний Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. Его президентский срок завершается 20 января, в этот день состоится инаугурация Трампа.

Ранее Трамп заявил, что президентство Байдена стало абсолютной катастрофой для США.

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