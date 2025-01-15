В Южной Корее пытаются арестовать и.о. начальника службы охраны президента

В Сеуле — столице Южной Кореи — полицейские пытаются арестовать исполняющего обязанности главы службы охраны президента Ким Сон Хуна. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Была предпринята попытка арестовать Ким Сон Хуна <...> Внутренняя радиосвязь в офисе безопасности в настоящее время отключена», — пишет издание.

Кроме того, силовики в настоящее время проникли на территорию президентской резиденции в Сеуле, чтобы арестовать Юн Сок Ёля.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.