В Сеуле силовики пытаются проникнуть в резиденцию Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга

В Южной Корее силовики хотят войти в резиденцию Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга

В Сеуле — столице Южной Кореи — следователи государственного антикоррупционного агентства и полицейские пытаются проникнуть в президентскую резиденцию для ареста главы государства Юн Сок Ёля по тропе для хайкинга. Об этом пишет газета «Чосон ильбо».

«Пытаются проникнуть в президентскую резиденцию по пешеходной тропе горы Маэбонсан возле официальной резиденции. Известно, что часть охранников службы безопасности президента была направлена на гору», — пишет издание.

Незадолго до этого агентство «Рёнхап» сообщило, что охрана Юн Сок Ёля снова отказывается пропустить следователей для его ареста по делу о мятеже.

Первую попытку арестовать президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

31 декабря сообщалось, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.