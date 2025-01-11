Экс-пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным

Экс-пресс-секретарь: Асад несколько раз пытался связаться с Путиным в декабре

Бывший президент Сирии Башар Асад несколько раз безуспешно пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным в начале декабря, заявил экс-глава пресс-службы сирийского политика Камель Сакр в интервью подкасту Mazej.

По словам Сакра, после падения Алеппо Асад просил РФ разрешить использовать российскую базу Хмеймим для переброски военной помощи для страны от Ирана. На протяжении трех дней до своего побега сирийский лидер старался связаться с Путиным, но тот якобы проигнорировал эти попытки.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент республики вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее стала известна позиция властей Сирии по военным базам РФ.