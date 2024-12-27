Стала известна позиция властей Сирии по военным базам РФ

Новые власти Сирии не намерены разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия», — рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, по словам источника, Москва и Дамаск обсуждают численность постоянного российского контингента в регионе, а также согласие с тем, что никакие обстоятельства уровня боевых действий не должны повлиять на договор между странами.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, так как они играют важную роль в борьбе с терроризмом. По словам дипломата, борьба с терроризмом в регионе еще не закончена и потребует коллективных усилий.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии.