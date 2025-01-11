Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что не собирается исчезать после ухода с поста президента

Байден сообщил, что не исчезнет после ухода с поста президента США
close
Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается исчезать после ухода с поста главы государства. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти», — заверил он.

Незадолго до этого Белый дом сообщил, что Байден обратится к жителям страны с прощальной речью 15 января — за пять дней до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

В прошлом году состоялись выборы президента США. На пост главы государства претендовал и Байден, но в июле он объявил о выходе из предвыборной гонки. В итоге за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования, которое прошло 5 ноября, набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Президентский срок Байдена завершается 20 января, в этот день пройдет инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа.

Ранее Байден оговорился и назвал себя своим мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами