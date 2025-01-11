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Байден обратится к жителям США с прощальной речью 15 января

Прощальное обращение Байдена запланировали на 15 января
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Evan Vucci/Reuters

Президент США Джо Байден обратится к жителям страны с прощальной речью 15 января — за пять дней до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета», — говорится в сообщении.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

В прошлом году состоялись выборы президента США. На пост главы государства претендовал и Байден, но в июле он объявил о выходе из предвыборной гонки. В итоге за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования, которое прошло 5 ноября, набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Президентский срок Байдена завершается 20 января, в этот день пройдет инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа.

Ранее Байден не смог назвать пол ребенка своей внучки.

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