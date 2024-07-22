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Байден объявил о выходе из предвыборной гонки

Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в США

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Elizabeth Frantz/Reuters

Действующий президент США Джо Байден в своем аккаунте в соцсети X объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в США.

По словам Байдена, для него занимать пост президента США является большой честью. На решение о выходе из предвыборной гонки могли повлиять соратники действующего президента по Демократической партии.

«В лучших интересах моей партии и страны будет, если я... сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал Байден.

Он пообещал рассказать о своем решении в обращении к нации на текущей неделе.

До этого газета Politico со ссылкой на источники в демократической партии писала, что президент США Джо Байден не планирует уходить в отставку со своего поста раньше времени после решения выйти из президентской гонки.

Действующий президент США намерен сосредоточиться на своей работе на оставшийся президентский срок и передать вице-президенту Камале Харрис «достойное наследство» во внутриполитических и внешнеполитических делах.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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