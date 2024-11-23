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Байден оговорился и назвал себя своим мужем

Президент США оговорился и назвал себя мужем Джо Байдена

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Patrick Semansky/AP

82-летний американский президент Джо Байден во время выступления на торжественном ужине в Белом доме оговорился и назвал себя собственным мужем, передает РИА Новости.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал глава государства.

Политик часто в начале выступления называет себя «мужем Джилл Байден». Так, во время визита в Ватикан три года назад президент представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл».

Политик нередко попадает в СМИ из-за оговорок. В сентябре этого года он перепутал Южную Корею с Северной и по ошибке заявил, что посещал КНДР. А на саммите НАТО в прошлом июле в Вашингтоне Байден утверждал, что президент России Владимир Путин хочет положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана.

Ранее Джилл Байден во главе стола на заседании кабмина возмутила соцсети.

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