Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

По словам Трампа, встреча будет организована по инициативе российского лидера, и подготовка к ней уже ведется. Дата и место встречи пока не называются.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с друзьями и партнерами согласовываются максимально оперативно.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что заболевшая пневмонией Урсула фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до его инаугурации.