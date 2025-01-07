Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода

Трамп надеется, что переговоры с Путиным по Украине пройдут в течение полугода

Избранный американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода. Его слова приводит РИА Новости.

«Шести месяцев? Нет, думаю, я надеюсь, сильно раньше, чем шесть месяцев», — заявил он.

В ходе этого же выступления американский лидер заявил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США. По его словам, такое положение дел крайне неудовлетворительно, поскольку на территории Украины каждый день ликвидируют солдат. Он подчеркнул, что пока не может назвать точной даты переговоров с российским лидером.

До этого избранный лидер заявил, что понимает позицию России по поводу присоединения Украины к НАТО. Он выразил уверенность, что администрация действующего президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.