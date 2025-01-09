В Кремле оценили перспективу контактов Путина и Трампа

Если желание избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент Владимир Путин будет это только приветствовать. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что сам Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога.

Накануне специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода. Американский лидер также заявил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США.

Ранее в США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине.