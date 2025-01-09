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Глава ЕК хочет встретиться с Трампом до его инаугурации

Bloomberg: фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до его инаугурации
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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января. Об этом пишет Bloomberg.

При этом в настоящее время европейская чиновница находится в Германии, где пытается справиться с острой пневмонией, что осложняет организацию ее встречи с Трампом. Во время предвыборной кампании и после выборов американский политик неоднократно обещал увеличить тарифы в торговле с Евросоюзом и добиться от европейских стран повышения расходов на оборону.

До этого в окружении Трампа сочли возможной сделку России и США по безопасности.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Песков оценил перспективу контактов Путина с Трампом.

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