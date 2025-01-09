Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Байдена в «вопиющей некомпетентности» на фоне пожаров в Калифорнии

Трамп раскритиковал Байдена за бездействие на фоне мощных пожаров в Калифорнии
close
Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за «бездействие» на фоне крупных стихийных пожаров в Калифорнии. Республиканец написал об этом в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, происходящее в Калифорнии послужит символом «вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» Байдена.

Политик выразил предположение, что бушующие в Калифорнии пожары могут стать самыми разрушительными в истории Соединенных Штатов с точки зрения экономики. По словам Трампа, во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний будет достаточно финансовых средств, чтобы оплатить эту катастрофу.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

Ранее у актрисы Пэрис Хилтон сгорел дом из-за пожаров в США.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами