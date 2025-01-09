Трамп обвинил Байдена в «вопиющей некомпетентности» на фоне пожаров в Калифорнии

Трамп раскритиковал Байдена за бездействие на фоне мощных пожаров в Калифорнии

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за «бездействие» на фоне крупных стихийных пожаров в Калифорнии. Республиканец написал об этом в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, происходящее в Калифорнии послужит символом «вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» Байдена.

Политик выразил предположение, что бушующие в Калифорнии пожары могут стать самыми разрушительными в истории Соединенных Штатов с точки зрения экономики. По словам Трампа, во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний будет достаточно финансовых средств, чтобы оплатить эту катастрофу.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

Ранее у актрисы Пэрис Хилтон сгорел дом из-за пожаров в США.