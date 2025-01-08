В Лос-Анджелесе увеличилась площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в американском Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров (13,44 квадратного километра). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу штата Калифорния, в котором расположен округ.

В заявлении отмечается, что в районе Пасифик-Палисейдс огонь распространился на площади 1182 гектара (11,82 квадратного километра). При этом пламя, возникшее в каньоне Итон, охватило территорию площадью 162 гектара (1,62 квадратного километра).

«Локализация [возгорания] — 0%», — добавили в пожарной службе.

Данные мониторингового сервиса PowerOutage.us свидетельствуют о том, что на фоне лесного пожара без света остались порядка 220 тыс. жителей Лос-Анджелеса. Соответствующее количество составляет 6,7% от всего населения округа.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс.

В тот момент пламя распространилось на площади три квадратных километра и продолжило охватывать все новые территории. Мэр города Лос-Анджелеса Карен Басс назвала ситуацию очень опасной.

Ранее журналисты узнали, что в зону эвакуации из-за лесного пожара попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис.