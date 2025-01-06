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Зеленский раскрыл свое отношение к русскому народу

Зеленский заявил, что искренне презирает русский народ
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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

Украинский лидер отметил, что хорошо владеет русским языком, но не будет говорить на нем, чтобы не давать повод президенту РФ Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские — один народ, поскольку они говорят на одном языке.

«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — сказал Зеленский.

Он добавил, что на Украине живут люди, которые говорят на русском языке, и никто им этого не запрещает.

В течение трехчасовой беседы с Фридманом Зеленский три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 декабря украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

В начале июня Рада во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.

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