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В украинских детских садах запретили русский язык

Верховная рада запретила обучение на русском языке в детских садах

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Shutterstock

В начале июня Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского. Об этом сообщает РИА Новости в своем материале.

Власти Украины утверждают, что на «мове» сегодня в детских садах якобы говорят 99% детей. Кроме того, 10% малышей в Закарпатской области обучаются на венгерском, в Черновицкой области 12% дошкольников учатся на румынском языке.

Тем не менее, общественная организация «Спильномова» провела опрос всего в шести детских садах Киева и выяснила, что на украинском языке активно разговаривают только 15% детей, 20% «мову» вообще не понимают, а вот 65% детей говорят на русском.

В начале июня Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине.

Ранее сообщалось, что организаторов тренинга в Одессе накажут после скандала из-за русского языка.

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