Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В своей статье он провел параллели между действиями Запада на Украине и языковой политикой, которая проводилась японскими интервентами в Китае в первой половине XX века, охарактеризовав это как «упражнения Запада в социальной вивисекции».

«Подобное социальное «живосечение» оккупанты — на этот раз западные — настойчиво проводят в наши дни на Украине. Стремятся уничтожить русский язык, стереть из исторической памяти общие славные страницы прошлого, создать «иванов, не помнящих родства», — подчеркнул зампред.

В ноябре стало известно, что треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках. Отмечается, что 58% украинцев разговаривают дома на украинском языке. Еще 9% опрошенных говорят на русском языке. При этом 31% респондентов используют и русский, и украинский язык.

Ранее украинский футболист забыл, что ему нельзя говорить по-русски.