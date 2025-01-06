«Не хочу давать пас Путину». Зеленский рассказал о мирных переговорах и выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения.

Президент Украины Владимир Зеленский дал 3-часовое интервью известному блогеру и подкастеру Лексу Фридману (почти 4,5 млн подписчиков в YouTube), в котором затронул широкий круг вопросов — от международных отношений до внутренних политических вызовов. В центре обсуждения оказались возможные переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, ситуация с замороженными российскими активами, президентские выборы на Украине, а также звонок Александра Лукашенко в самом начале конфликта в феврале 2022 года.

Лекс Фридман — американский ученый, интервьюер и блогер украинско-еврейского происхождения. Основная область его научных исследований — компьютерные технологии и искусственный интеллект. Среди его гостей на YouTube были Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. После 24 февраля 2022 года Фридман заявил, что в равной степени считает русских, украинцев и американцев своими народами и будет популяризировать их культуры, не поддаваясь давлению ни одной из сторон.

Отказ от русского языка в интервью

Фридман свободно говорит по-русски и планировал взять интервью у Зеленского на русском. Однако президент Украины отказался. По его словам, использование русского в подобном формате могло бы стать инструментом для пропаганды, особенно с учетом текущих отношений между двумя странами. Зеленский подчеркнул, что важно сохранять национальную идентичность и поддерживать украинский язык как государственный. В итоге говорили на английском, русском и украинском.

«Я прекрасно владею русским языком, конечно, и я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском… Не хочу давать пас Путину, чтобы он говорил, что мы же один народ, мы же, смотрите, на одном языке говорим, и тому подобное», — сказал Зеленский в интервью на YouTube.

Он заявил, что из-за «оккупации» под флагом защиты русского языка и русскоязычного населения теперь не уважает и презирает Путина и российский народ:

«Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ. Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю».

Однако, по словам Зеленского, «у нас есть люди, которые говорят по-русски, это неправда, что мы запрещаем говорить на русском».

Переговоры с Трампом и Путиным

Зеленский заявил, что готов уже в конце января обсуждать с Трампом любые вопросы, касающиеся поддержки Украины и мирных переговоров. Переговоры с Путиным возможны только после этого и при соблюдении ряда условий, в первую очередь касающихся гарантий безопасности для Украины.

«Я думаю, мы сядем сначала с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну <...>. Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе — Европа, потому что мы часть Европы и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос <...>. После этого уже может быть разговор с русскими», — сказал Зеленский.

«Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем», — добавил президент Украины.

Украина согласна на распространение гарантий НАТО только на контролируемые ею территории и видит в этом путь к дипломатическому урегулированию конфликта.

Замороженные российские активы

Зеленский рассказал, что предложил Трампу использовать замороженные российские активы (примерно $300 млрд) для закупки вооружений у США. По его мнению, такой шаг мог бы ускорить окончание конфликта и снизить финансовую нагрузку на западных партнеров.

«Я сказал Трампу: дайте нам $300 млрд с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Зеленский.

Он назвал это одна из гарантий безопасности, «потому что это военная гарантия».

Зеленский сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с рядом мировых лидеров, включая представителей США.

Президентские выборы на Украине

Фридман спросил Зеленского о президентских выборах на Украине. Тот ответил, что пока не принял окончательного решения о своем участии в них, а говорить о выборах до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. Зеленский подчеркнул, что главной задачей для него остается защита интересов Украины и обеспечение стабильности в условиях продолжающегося конфликта.

Президентские выборы на Украине, по словам Зеленского, могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

На вопрос, собирается ли он переизбираться, Зеленский сказал «я не знаю, правда»: «Это зависит от того, как закончится эта война. Это зависит от людей и от моей семьи».

Извинения Лукашенко

Интересной деталью интервью стал рассказ Зеленского о телефонном звонке от Лукашенко в самом начале конфликта в феврале 2022 года. По словам Зеленского, президент Белоруссии позвонил ему в неформальной обстановке и принес извинения за инциденты, связанные с нарушением украинской границы ракетами и беспилотниками. Лукашенко якобы уверял, что не имеет отношения к этому.

«Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону. И он извинялся, он сказал: «Это не я, с моей территории пускали ракеты, пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: «Ты поверь, Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня»», — рассказал Зеленский.

«Я ему сказал, что он такой же убийца. А он мне говорил: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Я ему сказал: «Мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил?» Он говорит: «Ну, ладно, отвечай». Я до сих пор помню, он мне говорит: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит»… Мозырский завод», — добавил президент Украины.

Зеленский использовал мат в интервью

В интервью Зеленский несколько раз прибегал к использованию нецензурной лексики на русском языке.

Он выразил возмущение по поводу отказа США ввести санкции против России накануне начала СВО, употребив грубую лексику. Президент отметил, что он просил США усилить Украину не только оружием, но и санкциями, и использовал обсценные выражения для подчеркивания своего возмущения по этому вопросу.

Во время обсуждения событий на Северном Кавказе в конце 1990-х годов, когда Россия вела войну в Чечне, Зеленский снова не обошелся без мата. Он высказал свое недовольство действиями России и жестко оценил те события, говоря о том, как это сказалось на Украине и на международных отношениях.

Также президент Украины допустил использование обсценной лексики при обсуждении Будапештского меморандума — соглашения, которое обеспечивало Украину гарантиями безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. В этот момент он подчеркнул, что Россия нарушила эти обязательства, а такие действия не могут остаться без последствий.

Использование мата в интервью Зеленский объяснил эмоциональной реакцией на происходящее, а также желанием донести свою позицию более ярко и четко, несмотря на его официальное положение.