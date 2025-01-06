Зеленский допустил матерные выражения в интервью

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз употребил нецензурную лексику на русском языке в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

В течение трехчасовой беседы Зеленский три раза матерно выразился. Сначала он употребил мат, выражая возмущение по поводу отказа США вводить санкции против России перед началом специальной военной операции на Украине, потом — когда говорил о действиях России на Северном Кавказе в конце 90-х.

Также он допустил использование обсценной лексики при обсуждении Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что в 2014 и в 2022 году Украина направила странам, подписавшим этот документ, просьбу о начале консультаций, но они ее проигнорировали.

«Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать)», — сказал украинский лидер.

Несмотря на отказ давать интервью на русском языке, для матерных выражений Зеленский сделал исключение.

Будапештский меморандум стал завершением международных переговоров на тему советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ обозначал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

5 декабря Зеленский заявил, что Будапештский меморандум, дававший гарантии безопасности Украине со стороны России и других стран, не работал все 10 лет российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником».