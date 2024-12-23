Песков заявил об отсутствии реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа

Песков: пока не было реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что пока нет предпосылок для организации встречи президента РФ Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа или пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

Накануне Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

В начале ноября Трамп дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, избранный президент США не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время такая беседа не готовится. По словам официального представителя Кремля, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией.