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Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Путин говорил, что хочет встретиться с ним как можно скорее. Он добавил, что будет этого ждать, чтобы «положить конец войне».

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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