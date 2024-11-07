Трамп заявил, что допускает возможность разговора с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что еще не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным после победы на выборах, но допускает такую возможность. Об этом пишет NBC News.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал он в интервью.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Также на заседании клуба Путин заявил, что Трамп во время покушения вел себя очень мужественно. Российский лидер признался, что на него это произвело впечатление.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что между Путиным и Трампом не было контактов после окончания президентских выборов в Соединенных Штатах. Если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.