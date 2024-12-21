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В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией

Песков: США — недружественная страна, чьи ракеты бьют по России
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Maxim Shemetov/Reuters

США остаются недружественной России страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Владимир Путин поздравлять избранного президента Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года.

Песков отметил, что многое будет зависеть от того, как будут проявляться отношение нового состава Белого дома к России, а также «ее планы и так далее».

Представитель Кремля подчеркнул, что США является недружественной страной, ракеты которой «стреляют по нашей территории». Песков утверждает, что снаряды «наводят американские специалисты».

12 декабря Песков заявил, что Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на церемонию своей инаугурации.

В начале ноября избранный президент США дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы государства.

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Выборы в США - 2024
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