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Песков заявил, что разговор Путина с Трампом не готовится

Песков: инициатив США по разговору Путина с Трампом пока не было

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Evan Vucci/AP

Разговор президента России Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом пока не готовится. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что инициатив американской стороны по этому поводу пока не было.

До этого сообщалось, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине.

7 декабря стало известно, что Зеленский при встрече с Трампом в Париже 7 декабря говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоров по вопросу конфликта на Украине нет, Киев отказывается от переговорного процесса. Также Песков напомнил, что специальная военная операция закончится при достижении поставленных Владимиром Путиным целей.

Ранее Трамп раскрыл, что считает своей приоритетной задачей.

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