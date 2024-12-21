В Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань

Российская Федерация ответит на атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань. Об этом сообщил член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».
В Госдуме подчеркнули, что за то, что беспилотники врезались в мирные дома, нужно отвечать.
«Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор оказать», — сказал он.
Депутат добавил, что день инаугурации Дональда Трампа приближается. По мнению Колесника, президент Украины Владимир Зеленский «поддерживает в напряжении всех дроновыми атаками», чтобы сохранить денежную помощь со стороны США.
Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.
Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее жителям Казани объяснили громкие взрывы на пороховом заводе.