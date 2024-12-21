Жителям Казани объяснили громкие взрывы на пороховом заводе

Администрация: взрывы на пороховом заводе в Казани связаны с испытаниями

В Казани снова раздаются громкие взрывы, в этот раз на пороховом заводе. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

По данным властей, взрывы связаны с испытаниями на предприятии. В пресс-службе отметили, что мероприятия плановые и продлятся они до 16:00 мск. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Очередные громкие звуки вызвали беспокойство у местных жителей, так как этим же утром Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее больницы Казани перевели в режим повышенной готовности.