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В Британии заявили, что до побега Асада его жена уехала в РФ для лечения рака

FT: жена Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа
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AP

Жена президента Сирии Башара Асада Асма за несколько недель до побега мужа начала проходить курс лечения от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, супруги встретились после прибытия Асада в Москву. В городе также находились мать и отец Фаваз аль-Ахрас, отметили авторы. Кроме того, по информации журналистов, в российской столице находится дочь президента Сирии Зейн, которая училась в Университете Сорбонны Абу-Даби.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли Хомс, Хаму, город Алеппо и Дамаск.

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее Путин заявил, что пока не виделся с Асадом.

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