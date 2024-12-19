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Путин заявил, что пока не виделся с Асадом

Путин заявил, что пока не виделся с Асадом в Москве, но планирует это сделать

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Maxim Shemetov/REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что не виделся с президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но планирую это сделать», — сказал глава государства.

Также он ответил на просьбу иностранного корреспондента о том, чтобы спросить у Асада о пропавшем в Сирии 12 лет журналисте из США. Путин отметил, что не уверен, что сирийский президент что-то знает про пропавшего журналиста, но пообещал задать этот вопрос при встрече.

До этого сообщалось, что мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь найти ее сына в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад приехал в Россию после того, как представители вооруженной оппозиции страны заняли территории, которые контролировались правительственными войсками.

В четверг, 19 декабря, Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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