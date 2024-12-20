На Украине заявили, что получат $1 млрд за счет замороженных активов РФ

Украина подписала финальные соглашения, которые позволят впервые получить $1 млрд за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что $1 млрд будет выделен Всемирным банком в виде невозвратного гранта в счет предстоящего взноса США в рамках механизма по использованию замороженных активов РФ. Также Всемирный банк выделит еще $1,05 млрд в качестве кредита под гарантии Великобритании и Японии.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен задуматься о последствиях конфискации российских активов для стабильности евро.

19 декабря саммит Евросоюза постановил, что заблокированные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Украины.

В этом же месяце кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд, полученных за счет замороженных активов РФ.

Ранее Евросоюз решил оценить риски конфискации активов РФ в пользу Украины.