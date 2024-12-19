ЕС принял решение о заморозке российских активов до выплаты Киеву компенсаций

Саммит Евросоюза постановил, что заблокированные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление саммита ЕС.

В документе говорится, что «на основании закона ЕС российские активы останутся заблокированными, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине, и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Решения, принимаемые Европейским советом (саммитом Евросоюза), носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех стран — членов сообщества.

В декабре главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин допустил, что Запад вернет России замороженные активы. Он отметил, что денежные средства заморожены, но не изъяты, хотя часть из них все же украдена странами НАТО.

В этом же месяце кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвали сумму замороженных российских активов.