Евросоюз решил оценить риски конфискации активов РФ в пользу Украины

Страны Евросоюза изучают возможные риски, связанные с изъятием замороженных активов Банка России в пользу Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, европейские дипломаты и некоторые государства — члены ЕС анализируют необходимость наличия решений судов в качестве основы для конфискации активов. При этом Бельгия, Германия и Люксембург, а также ряд других стран пока считают риски от изъятия замороженных средств слишком высокими.

Отмечается, что тему начали обсуждать в ЕС, поскольку существует опасение, что избранный американский президент Дональд Трамп может остановить поддержку Киева после инаугурации.

16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. По словам Каллас, поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет собой инвестицию в безопасность континента, поскольку президент России Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».

Ранее Силуанов прокомментировал планы передать Украине доходы от активов РФ.