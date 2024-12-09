$20 млрд на 40 лет. Киев рассказал об условиях кредита за счет российских активов Украина раскрыла условия кредита на $20 млрд за счет замороженных активов России

Кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры.

Правительство Украины утвердило соглашение, по которому Киев получит 40-летний заем на сумму до $20 млрд от Федерального финансового банка США (FFB). Эти средства станут частью более масштабной инициативы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Постановление об условиях займа опубликовано на официальном портале украинского кабинета.

Механизм финансирования

Средства поступят через Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для привлечения ресурсов на восстановление Украины. Финансирование обеспечено рядом договоров, в том числе: соглашением о покупке сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной как заемщиком, FFB и Агентством США по международному развитию (USAID); договором гарантии и погашения ссуды между Украиной и USAID; выпуском министерством финансов Украины сертификата задолженности в пользу FFB, подкрепленного гарантией агентства.

Процентная ставка по кредиту составит 1,3% годовых плюс текущая ставка по годовым казначейским обязательствам США.

Обслуживание долга и его погашение будут производиться за счет доходов от замороженных российских активов, что позволяет исключить использование средств госбюджета Украины.

Замороженные российские активы

После начала боевых действий на Украине западные страны заморозили активы Центробанка России на сумму около $300 млрд , большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В октябре 2024 года страны «Большой семерки» согласовали план предоставления Украине займа в размере $50 млрд из замороженных российских активов. Из них $20 млрд выделят США, а оставшиеся $30 млрд — страны ЕС и другие участники G7. По условиям соглашения, кредит будет предоставлен в двустороннем формате, а его обслуживание начнется с декабря 2024 года и завершится к 2027 году.

Лидеры G7 подчеркнули, что использование замороженных активов России будет проводиться в рамках международного права.

Украина рассчитывает, что выделенные средства станут основой для инвестиций в восстановление и укрепление страны в условиях продолжающегося конфликта.

Однако Москва называет эти действия формой воровства и видит в них угрозу своим экономическим интересам. Российские власти осудили использование доходов от замороженных активов для поддержки Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу активов незаконной и пригрозил ответными мерами, включая юридическое преследование причастных. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что Россия также располагает инструментами для удержания средств западных стран на своей территории.

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные активы в России будут использованы для поддержки российских регионов в том случае, если Евросоюз передаст Украине заем в размере $50 миллиардов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.